CELLOLE – Dramma in spiaggia, presso il Lido Sporting a Baia Domizia. F.V. è morto mentre stava facendo il bagno in mare. Era in vacanza con la moglie, aveva 87 anni. Pare sia stato colto da malore, inutili i soccorsi. Il corpo è stato portato a riva, coperto da un telo, sotto gli occhi spaventati dei bagnanti.