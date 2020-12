VILLA LITERNO – Terribile scoperta nelle zone periferiche di Villa Literno: un uomo è stato ritrovato in una traversa di via delle Dune impiccato ad un albero. Attualmente sono giunti i carabinieri per capire cosa sia successo su una vicenda che pare profilarsi come un suicidio. Ovviamente, non può essere dato per certo, ma solo nelle prossime ore le indagini potranno darci una risposta. L’uomo è stato ritrovato già privo di vita, inutile l’intervento dei soccorsi.