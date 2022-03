SAN NICOLA LA STRADA – Tragedia sfiorata, questa mattina, in un appartamento in via Milano a San Nicola La Strada. Un’anziana è stata schiacciata da un mobile del bagno che le è caduto letteralmente addosso. Per fortuna la donna non perso i sensi così da gridare tanto forte da farsi sentire da alcuni vicini che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI