SHOCK. Rapinata mentre compra le sigarette: si aggrappa all’auto e viene trascinata in strada

REGIONALE – Rapina shock al distributore di tabacchi in via via Carlo De Marco, a Napoli, dove come si può vedere dal video che pubblichiamo in calce all’articolo, una ragazza viene strattonata e rapinata con violenza da un delinquente mentre si accingeva ad acquistare le sigarette. I due si rincorrono fino a quando il criminale non raggiunge la propria auto e parte a tutta velocità nonostante la donna sia ancora attaccata allo sportello. Percorsi alcuni metri la vittima viene sbalzata a terra e il ladro fugge via. A denunciare l’accaduto è il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che ha ricevuto il video dal titolare dell’attività commerciale. “Dobbiamo dare massima diffusione al video registrato dalle telecamere a circuito chiuso di una tabaccheria in via Carlo De Marco dove si vede una ragazza che viene strattonata e rapinata con violenza da un delinquente mentre si accingeva ad acquistare le sigarette. I due si rincorrono fino a quando il criminale non raggiunge la propria auto e parte a tutta velocità nonostante la donna sia ancora attaccata allo sportello” racconta.