MARCIANISE – Un uomo di 70 anni circa è rimasto ustionato mentre si accendeva una sigaretta. E’ successo nel mentre stava attivando l’ossigeno per respirare. Una leggerezza che ha scatenato una fiammata che lo ha investito al volto. Poco dopo in casa sono giunti i soccorsi. L’uomo aveva delle ustioni non gravi al volto e alle mani ed è stato portato in ospedale a Caserta per degli accertamenti. Ma non è grave.