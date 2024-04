Si aggira in centro con cocaina e crack, 41enne casertano nei guai

L’uomo fermato dagli agenti di polizia a Telese Terme.

CASERTA/TELESE TERME. 41enne trovato in possesso di cocaina. Ieri pomeriggio, in Telese Terme, personale del locale Commissariato di polizia, durante le attività di controllo del territorio, procedeva al controllo di un 41enne residente nella provincia di Caserta che si aggirava in quel centro con fare sospetto.

L’uomo, come scrive il quotidiano Il Caudino, che da subito manifestava atteggiamenti di nervosismo, veniva sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di due involucri termosaldati contenenti della sostanza cristallina che, a seguito di analisi effettuata tramite l’esame narco-test, è risultata essere sostanza stupefacente di tipo cocaina – crack.

Il predetto, privo di documenti personali, veniva condotto presso il Commissariato per accertamenti sulla sua identità, al termine dei quali gli veniva stata contestata la violazione amministrativa prevista dalla normativa vigente in caso di uso personale di sostanza stupefacente e segnalato alla Prefettura di Benevento.