TRENTOLA DUCENTA – Ieri sera intorno alle 21 due fidanzatini che si erano appartati in una strada a due passi dal Night & Day di Trentola Ducenta, sono stati rapinati. Almeno due i malviventi che hanno agito, circondando la vettura e aprendo la portiera. Portati via due cellulari, 200 euro in contanti, un orologio e una catenina d’oro. I rgaazzi hanno poi avvisato i genitori e le forze dell’ordine per denunciare il fatto. I banditi pare siano fuggiti a bordo di una moto di grossa cilindrata.