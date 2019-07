Si dette fuoco nella sua auto, la donna è morta dopo una terribile agonia

SAN PRISCO – Alla vicenda avevamo dedicato un articolo per il coraggio dimostrato da un valoroso carabiniere che le aveva salvato la vita (LEGGI QUI). Oggi, però, la donna che tentò di uccidersi dandosi fuoco nella sua auto ferma in via San Giovanni a San Prisco, è morta. Troppo gravi le ferite riportate in quel tentativo di suicidio, sventato dal carabiniere che l’aveva salvata, passando su quella strada, mentre faceva jogging.

La donna è deceduta nel centro Grandi Ustionati del Cardarelli di Napoli, dov’era ricoverata dal 10 giugno, giorno del drammatico gesto.