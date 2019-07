Si diede fuoco in auto. Fissati i funerali di Carolina D’Orso. ECCO DOVE E QUANDO

CASAGIOVE/SAN PRISCO – Saranno celebrati sabato mattina, alle 10:30, nella chiesa del Buon Pastore a Caserta, i funerali di Carolina D’Orso, la 64enne di Casagiove che si era data fuoco il 9 giugno scorso in località Santa Croce a San Prisco. Il suo cuore si è fermato domenica all’ospedale Cardarelli.

Era stato un carabiniere a salvarle la vita, tirandola fuori dall’auto che stava bruciando a San Prisco, in località Santa Croce, a pochi passi dalla Tifata Gas. La donna era giunta sul posto a bordo della sua auto era scesa e si era posizionata sul sedile posteriore dove si era cosparsa di liquido infiammabile per darsi fuoco. Purtroppo dopo un intervento chirurgico, per la donna, che abitava in via San Francesco, non c’è stato nulla da fare.