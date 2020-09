Si ferma per soccorrere un automobilista in panne lungo l’A1. Muore 46enne. ECCO CHI E’

CALVI RISORTA – Si chiamava Salvatore Zito ed aveva 46 anni l’autostratrasportatore di Roma, deceduto nella notte lungo l’autostrada A1 Roma-Napoli, nel territorio di Calvi Risorta (LEGGI QUI). Secondo una prima ipotesi sulla ricostruzione dell’accaduto, Zito ha soccorso un automobilista, Domenico C., 33 anni di Afragola, rimasto in panne con la sua Renault Captur. Fermatosi in aiuto al 33enne, è stato travolto da una Mercedes condotta da A.B., 40 anni di Napoli. L’impatto è stato tremendo. Tra i feriti c’è anche il 33enne che lotta in ospedale tra la vita e la morte. A bordo della Mercedes viaggiavano anche tre bambini.