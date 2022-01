Si fingono carabinieri e rapinano un anziano

RECALE – É allarme a Recale per la banda dei finti carabinieri. Ieri mattina dei malviventi in uniforme militare si sono presentati alla porta di un anziano riuscendo a mettere a segno l’ennesimo colpo. A lanciare l’allarme è il Comune di Recale che ha emanato un avviso per chiedere alla popolazione di diffidare dei delinquenti:

“Si avvisa la Cittadinanza che nelle ultime ore sono stati segnalati sul nostro territorio

casi di truffa in danno, soprattutto, agli anziani. Con il metodo delle telefonate, sono stati contattati nostri concittadini e sono state chieste somme di denaro o, in mancanza, altri beni preziosi per fronteggiare false problematiche familiari.

Sono state informate le Autorità Competenti e, al momento, la Compagnia dei Carabinieri di Macerata Campania indaga sull’accaduto. Invitiamo, pertanto, la cittadinanza a divulgare la notizia per evitare che altri anziani possano essere truffati e a segnalare immediatamente eventuali altri casi alle Forze dell’Ordine.