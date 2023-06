Si fingono poliziotti per scappare dai carabinieri. Panico in centro per un’Audi a tutta velocità 3 Giugno 2023 - 16:10

BELLONA – Grande paura ieri, venerdì, la centro di Bellona quando un’Audi con a bordo un gruppo di malviventi ha iniziato a scappare per le vie del paese, rischiando di investire diversi pedoni. I quattro malviventi stavano scappando da dei carabinieri e, per farsi spazio tra i mezzi in strada, hanno utilizzato anche una paletta della polizia in modo da dare l’impressione di essere componenti delle forze dell’ordine. In realtà, però, erano proprio le forze dell’ordine che gli stavano dando la caccia, dopo averli visti appostati dinanzi ad una villa familiare. Quando i carabinieri si sono avvicinati alla vettura è poi iniziato l’inseguimento.