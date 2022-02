Si lanciano sui binari col treno in arrivo e si filmano col cellulare

MADDALONI – Sta diventando una moda sempre più pericolosa quella di aspettare l’arrivo del treno e schivarlo all’ultimo minuto, per poi postare il video sui social, in particolare su TikTok. E sono soprattutto i ragazzi a diventare protagonisti di questi filmati.

Questa “novità” sta prendendo piede lungo la linea ferroviaria via Cancello, ma anche a Maddaloni ci sono state delle segnalazioni. In genere si agisce al momento dell’abbassamento dell sbarre del passaggio a livello. Due giovani si posizionano sui binari, uno pronto ad occupare lo spazio del treno, l’altro, cellulare alla mano, a filmare. Già ad Acerra i residenti si sono accorti di quanto stava per accadere ed hanno invitato i giovani a desistere dal loro intento.