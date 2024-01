Si mette alla guida ubriaco e si schianta contro un’altra auto: giovanissimo nei guai

Per lui ritiro della patente e sequestro della vettura.

MONDRAGONE. Si è messo ubriaco alla guida dell’auto e si è andato a schiantare contro un’altra vettura. L’incidente è avvenuto pochi giorni fa in via Padule, a Mondragone. Sul posto si sono subito portati i vigili urbani: accertato lo stato di ebbrezza del giovane conducente di Barra, lo stesso è stato denunciato per violazione dell’articolo 186 del Codice della strada. Per lui è scattato anche il ritiro della patente, mentre la vettura è finita sotto sequestro.