Si ribalta con l’auto e finisce nel fossato. Ambulanza in ritardo e traffico in tilt

DRAGONI Probabilmente per l’asfalto bagnato, una’auto è prima uscita fuori strada, per poi finire ribaltata nel fossato. E’ accaduto nel pomeriggio nella strada di collegamento tra Dragoni e l’alto Casertano, nei pressi dello svincolo per la Telesina. Sul posto si sono subito portati i carabinieri di Alvignano mentre molti automobilisti hanno riferito che, nonostante fosse stata immediatamente chiamata, dopo molti minuti ancora nessu’ambulanza era giunta sul posto.