Si schianta con la moto: centauro finisce in ospedale

L’incidente qualche sera fa in via Luciani

VITULAZIO – Incidente, qualche sera fa, per un centauro di Vitulazio. L’uomo, 42enne del posto, per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo impattando violentemente al suolo. Soccorso e trasportato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove sarebbe stato curato per delle ferite al torace. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni