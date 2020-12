Si schianta con l’auto contro una rotonda, ferito medico 40enne

PIEDIMONTE MATESE – Perde il controllo dell’auto e si schianta contro una rotonda. Un medico ortopedico, 40enne, stava facendo rientro a casa, dopo aver finito il suo turno di lavoro, presso l’ospedale di Piedimonte Matese quando per cause ancora in fase di accertamento si è andato a schiantare contro una rotonda ad Alife. Non è ancora chiaro se l’uomo abbia perso il controllo della vettura per le condizioni scivolose del manto stradale, dovute dalla pioggia caduta nelle ultime ore, oppure se sia stato colpito da un malore improvviso. Trasferito all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta in condizioni “serie”. La prognosi al momento resta riservata.