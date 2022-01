PIGNATARO MAGGIORE – Un imprenditore napoletano di 50 anni è morto stamattina in un incidente stradale avvenuto nella zona industriale di Pignataro. Era alla guida della sua auto e si stava recando in azienda, quando si è schiantato, finendo fuori strada lungo la Provinciale. Non risultano coinvolti altri veicoli. Inutili i soccorsi. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria e dovrebbe essere sottoposta ad autopsia. Indagini in corso.