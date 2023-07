Si taglia la gola e i polsi per uccidersi, salvato in extremis. Ora il 54enne è…

Il fatto si è verificato oggi pomeriggio e i medici stanno tentando di suturare le profonde ferite che l’uomo si è autoinflitto.

MONDRAGONE. E’ stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, E.T., il 54enne di Mondragone che oggi ha tentato di togliersi la vita. L’uomo, ha tentato il suicidio nella sua abitazione in via Delle Madonne, tagliandosi i polsi e la gola. Nonostante i profondi tagli l’uomo è sopravvissuto ed è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale. Non è ancora fuori pericolo.