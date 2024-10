LE FOTO. Si uccide lanciandosi nel Volturno. Il corpo di Nicola ha vagato per chilometri prima del ritrovamento

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CAPUA – “È stato ritrovato pochi minuti fa il corpo dell’uomo di circa 40 anni che da ieri sera risultava disperso dopo essere stato visto da vari passanti buttarsi nel fiume Volturno dal ponte Romano sito nel comune di Capua. Le operazioni di ricerca dei Vigili del Fuoco sono durate tutta la notte e questa mattina, oltre altre squadre ordinarie, i nuclei Fluviali, S.A.F. (Speleo Alpino Fluviali) e droni, è intervenuto anche un elicottero dal nucleo di Pontecagnano per le ricerche dall’alto. Il corpo è stato avvistato a circa 3 Km dal punto in cui l’uomo si è gettato e sono in corso le operazioni di recupero della salma.“

Con questa nota, i vigili del fuoco danno notizia del ritrovamento del corpo di Nicola Bonacci, lanciatosi ieri sera dal ponte Romano, a Capua, nel fiume Volturno.

Erano le 21 il 40enne è prima salito su una ringhiera che costeggia la passeggiata della Riviera Volturno, per poi gettarsi nelle acque del fiume.

Solo un grido e poi il corpo trascinato dalla corrente. Per ore i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta ha cercato l’uomo, originario di Vitulazio, con la speranza che l’operazione di salvataggio non diventasse una ricerca di cadavere.

Sfortunatamente, questo è avvenuto e il corpo è stato rinvenuto alle 16 di oggi, venerdì, e non questa mattina, come una voce, poi risultata imprecisa, dava per certo.

Ma in questi casi, anche per noi dell’informazione l’errore è dietro l’angolo. Ad esempio, CasertaCe deve precisare un dettaglio, seppur importante, del ritrovamento. Il corpo di Nicola non è stato rinvenuto vicino alla ringhiera dalla quale si è lanciato, ma più lontano.

Il ritrovamento di Nicola è infatti avvenuto nella zona dello zuccherificio, sempre a Capua, ovvero a confine con l’area di Santa Maria la Fossa.

Il 40enne viveva a Vitulazio con la madre, ex insegnante, ed il padre, ex dipendente comunale, entrambi in pensione. Già nei giorni scorsi avrebbe tentato il suicidio dal balcone della sua abitazione in viale Kennedy.

le foto e la notizia del ritrovamento