Sicurezza, Zinzi (Lega): “A Caserta 180 militari, impegno Lega mantenuto”

.

“10 militari in più rispetto allo scorso anno in arrivo a Caserta, per un totale di 180 uomini a presidio delle nostre strade. E’ l’impegno che la Lega al Governo mantiene nei confronti del nostro territorio, rafforzando un presidio fondamentale per le nostre comunità e le misure a tutela della legalità. Un ringraziamento al ministro Piantedosi e al sottosegretario Molteni per l’impegno e il lavoro straordinario che stanno svolgendo al Governo a tutela della sicurezza nazionale. Poter contare su un sempre maggiore numero di uomini e donne che rimettano al centro il rispetto delle regole e della legalità è fondamentale se vogliamo contribuire al rilancio e allo sviluppo della nostra provincia. I casertani meritano di poter muoversi, spostarsi e vivere in maniera sicura e tranquilla”.

Lo dichiara il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi.