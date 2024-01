Sicurezza, Zinzi (Lega) “Bene Piantedosi su aumento agenti”

.

“Siamo grati al Ministro Piantedosi e a tutto il Governo per aver ulteriormente aumentato il numero di agenti e militari impegnati sulle strade per innalzare il livello di sicurezza delle principali città italiane. I dati riferiti in Parlamento dal titolare del Viminale testimoniano la concretezza del lavoro svolto dal Governo. Nella sola città di Napoli, ad esempio, sono stati assegnati ben 165 agenti di polizia in più, un dato molto rilevante sul piano operativo e simbolico che dimostra lo sforzo in atto sul fronte del potenziamento degli organici per garantire la sicurezza dei cittadini”.

Lo dichiara il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi.