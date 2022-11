SILVIA, morta a soli 21 anni. La lettera d’addio di un’amica: “Posso dirti solo una cosa Silviè, sei stata una guerriera fino alla fine”

La tragedia sabato notte, 19 novembre, verso le 23

SANTA MARIA CAPUA VETERE – (Lidia e Christian de Angelis) In attesa dei funerali di Silvia Masserano a la 21enne precipitata dal 5 piano, sono numerosi messaggi di addio e incredulità per la sua prematura scomparsa. In attesa di conoscere la data dei funerali la sua migliore amica affida ai social una commovente lettera di addio per Silvia.

Naomi Iacopino “Amore mio buongiorno, come va la vita lassù? Io qui sto stringendo i denti e sto andando avanti, lo so che tu mi guardi da lassù, ma avevo bisogno di averti qui ancora un po’. Quante domande mi sto ponendo forse non ho fatto abbastanza, forse non sono stata una buona amica o forse mi sono accorta troppo tardi che non dovevo chiudere quella maledetta porta, forse dovevo portarti lo stesso a Caserta quella maledetta sera anche sotto la pioggia, chissà forse eri più contenta, ti vedo in ogni movimento in ogni posto e in ogni luogo sei lì presente, ti vorrei tornare a baciare quelle guanciotte, amore mio la vita senza di te mi fa paura, però posso dirti solo una cosa Silviè sei stata una guerriera fino alla fine, adesso spero che hai trovato quella pace che tanto cercavi, mi manchi da morire…torna nei miei sogni stanotte e fammi vivere ancora di te, non sarà mai un addio perché tu vivi dentro me…ti ricordi quando ti dissi del nostro filo rosso che anche se ci allontanavamo noi tornavamo sempre ad essere amiche, il nostro filo anche in questo caso non si spezzerà mai, come dicesti tu: ”finché polizia non ci separi”… e io adesso ti dico oltre tutto Silvietta e Nami sempre insieme buongiorno stellina mia e adesso sorridi come solo tu sai”