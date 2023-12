SINDACO SI DIMETTE. La maggioranza di Nicola Affinito va sotto in consiglio, amministrazione a casa

CARINARO – L’amministrazione comunale di Carinaro chiude oggi la sua esperienze con alla guida Nicola Affinito.

Il sindaco, infatti, in considerazione del fatto che nell’ultimo consiglio comunale la maggioranza non è stata tale, andando sotto di sei voti, il sindaco ha rassegnato le dimissioni.

Va sempre ricordato che il Testo unico sugli enti locali, ovvero il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone, al 3 comma, che le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio e che, in tal caso, si procede allo scioglimento del consesso ed alla nomina di un commissario

Una decisione che non avrei mai voluto prendere e nonostante dolorosa ed inauspicata, ma oggi, è inevitabile. Con mio dispiacere e con grande rammarico, ma allo stesso tempo con la piena consapevolezza dell’impossibilità di poter concludere questa consiliatura secondo i miei auspici e secondo il programma elettorale, devo compiere questo passo”

“ll venir meno dell’approvazione, in Consiglio comunale del 18/12/2023, della delibera per l’approvazione definitiva della Variante Urbanistica per l’ex area del depuratore in Via S. Salvatore e considerato lo stato dei rapporti all’interno della maggioranza, considerato che non c’è più una maggioranza qualificata e l’impossibilità di portare a termine il mandato amministrativo, mi inducono a rassegnare le dimissioni. Arrivo a questa decisione, solo e soltanto perchè ritengo che non esistano più le condizioni per poter esercitare serenamente e in autonomia le funzioni di Sindaco