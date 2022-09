SINDACO SOTTO PROCESSO. Parla l’imprenditore inserito nella lista degli amici: “Non conosco Martiello”

SPARANISE – Oggi si è celebrata l’udienza a carico del sindaco di Sparanise Salvatore Martiello e dell’ex segretaria comunale Daniela Rocco, entrambi sotto processo per induzione alla concussione.

Nel novembre del 2017, in concorso materiale e morale con l’ex segretaria, Martiello avrebbe voluto costringere Gennaro Giaccio, che all’epoca presiedeva la Pro Loco del Comune di Sparanise (l’associazione era risultata prima classificata nella manifestazione di interesse per le festività del Natale 2017-2018) ad inserire nel programma alcune ditte “amiche” dell’amministrazione.

Martiello chiese anche a Giaccio di consegnare a tali “ditte amiche” somme di denaro. Quest’ultimo si rifiutò (tale incontro avvenne nell’ufficio della segretaria comunale) e l’amministrazione, con delibera di giunta, procedette alla revoca della procedura selettiva e, contemporaneamente, all’affido diretto ad altre ditte. Questo, tra l’altro, comportò una maggiore spesa per il Comune.

Subito dopo la revoca, Gennaro Giaccio denunciò tutto alla compagnia dei carabinieri di Capua.

In queste ore ha parlato proprio uno degli imprenditori ritenuto inserito in questa lista di società amiche, denunciata, come detto, da Giaccio.

L’uomo, davanti alla prima sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha spiegato che lui aveva sì lavorato per il comune di Sparanise, ma che non conosceva il sindaco personalmente. Una dichiarazione che potrebbe rendere meno plausibile la presenza di questo imprenditore nell’elenco dei preferiti di Martiello.

Le prossime udienze si terranno nel mese di novembre, con la discussione degli avvocati e le repliche della pubblica accusa.