Sintomi da covid e familiari in isolamento da giorni, comunicato l’esito del tampone

Pignataro Maggiore – E’ giunto nel pomeriggio odierno il risultato del tampone effettuato ad un uomo che negli scorsi giorni aveva presentato sintomi riconducibili al Covid-19.

Fortunatamente l’intera comunità cittadina, nonché i familiari dell’uomo, posti in isolamento già da qualche giorno, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo, dato l’esito negativo del test.

Il tampone era stato richiesto dallo stesso sindaco Giorgio Magliocca, che oggi ha comunicato il risultato commentando: “Tiriamo un bel sospiro di sollievo ma, come scritto ieri, non dobbiamo abbassare la guardia.

È necessario portare sempre con sé la mascherina ed indossarla quando ci si trova in un posto chiuso o anche in uno all’aperto ma affollato. In particolar modo quando la distanza interpersonale si riduce oltre 1 metro.

Sono regole semplicissime che attengono alla responsabilità di ognuno di noi. Nei prossimi giorni faremo dei controlli. Ma appare evidente che non è possibile avere un poliziotto per ogni persona.”