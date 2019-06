SITUAZIONE ESTENUANTE! Aggredite due donne dai lavavetri

SAN NICOLA LA STRADA (red. cro.) -Ennesima aggressione dei lavavetri all’altezza della rotonda di San Nicola la Strada, luongo viale Carlo III. La situazione inizia ad essere estenuante e pare che nessuno ne voglia prendere atto. Qui in provincia di Caserta i rimedi si adottano solo quando è troppo tardi.

Questa mattina due signore a bordo della loro auto sono state aggredite verbalmente e non solo da un gruppo di lavavetri. La reazione irruenta, come ben potete immaginare, è seguita al diniego delle donne di dare dei soldi al passaggio degli aggressori.

Gli uomini hanno spintonato e cosparso l’auto di schiuma per impedire alle due signore di proseguire il percorso. Fortunatamente l’intervento di altri automobilisti, allertando le forze dell’ordine, ha evitato il peggio.