Smaltimento rifiuti, “l’impianto di compostaggio in città frutto di improvvisazione e incompetenza”

Pina Mingione e Christian Gallo (Casagiove libera) contestano l’operato del sindaco: “L’impianto potrebbe anche comportare benefici, ma solo se ben gestito. Studio di fattibilità realizzato in soli due giorni”

CASAGIOVE “In riferimento al comunicato stampa condiviso sulla pagina Facebook “Città di Casagiove”, inerente la realizzazione di un impianto di compostaggio, Casagiove Libera, nella totalità dell’espressione del gruppo, dichiara quanto segue: il comunicato riporta che una parte dell’opposizione ha messo in circolo notizie false sulla realizzazione di un impianto di compostaggio allarmando i cittadini e screditando l’immagine del Sindaco. Questa parte dell’opposizione non può comprendere Casagiove Libera, dato che la nostra posizione viene delineata in questo comunicato e nei prossimi giorni attraverso una dichiarazione congiunta a mezzo video. Sarebbe stato opportuno fare questa specifica distinzione, senza uniformare l’opposizione in un solo gruppo, perché così non è”. E’ quanto sostengono Pina Mingione e Christian Gallo, rispettivamente capogruppo e consigliere comunale di ‘Casagiove Libera’,

“Riteniamo inoltre fare chiarezza su ulteriori punti, per rispetto di tutti i cittadini! “Casagiove Libera” non contesta a prescindere lo studio di fattibilità dell’impianto di compostaggio, che se gestito bene, sicuramente potrebbe portare dei benefici al paese, bensì contesta l’operato del Sindaco per 4 chiari motivi: la localizzazione dell’impianto risulterebbe delinearsi in un contesto destinato al commercio e alla residenza con evidenti disagi per gli abitanti e per le attività commerciali; mancata campagna di informazione nei confronti dei cittadini; mancato confronto con tutte le forze politiche in seno al consiglio comunale; improvvisazione e superficialità nella programmazione dell’attività amministrativa del comune di Casagiove, tanto è vero che il 5 Febbraio è stato dato l’incarico ad un tecnico per lo studio di fattibilità e dopo soli 2 giorni, lo stesso tecnico presenta lo studio, con evidenti mancanze”.

“Lo smaltimento dei rifiuti è un’operazione delicata che richiede interventi programmati e studiati, non frutto di improvvisazioni e di incompetenza. ùSul tema ambientale, in passato, l’attuale Sindaco ha già intrapreso scelte rivelatesi sbagliate”.