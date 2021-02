Sociologo condannato a 12 anni per abusi sessuali su due bambine

PIEDIMONTE MATESE – Un sociologo di Piedimonte Matese, accusato di abusi sessuali su minori, è stato condannato a 12 anni di reclusione. La sentenza è stata emessa dal collegio presieduto dal giudice Loredana Di Girolamo. Per l’uomo era stata invocata una condanna a 8 anni.

Secondo quanto ricostruito, il 66enne avrebbe abusato di due bambine che si recavano a casa sua ad Alife per svolgere i compiti di scuola. In un caso avrebbe simulato rapporti orali con la bimba di 8 anni e poi le avrebbe toccato le parti intime. In un altro caso, faceva guardare ad un’altra piccola le foto di donne nude che facevano sesso. In un’altra occasione avrebbe fatto sesso anale con una bambina di 9 anni, tenendola bloccata vicino al muro, provocandole anche delle ferite. I fatti sono accaduti tra il 2015 ed il 2018.