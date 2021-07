SONO TORNATI. E comandano più di prima: Davide Vargas, l’uomo di Pitocchi, ora è dirigente Utc a Teverola e da poco assessore ai Lavori Pubblici a Trentola. Una storia di intrighi, relazione, danari e… molluschi

Poi ci rimane male Pitocchi quando riesumiamo la storia del matrimonio del figlio con la nipote diretta di Antonio Iovine O’ Ninno. Il problema è che questo modello di azione, che noi non vogliamo assolutamente definire direttamente o indirettamente collegato a fenomeni camorristici (per carità e fino a prova contraria), rappresenta il terreno ideale affinché la camorra possa rideterminarsi e riaffermarsi nel territorio ancora una volta

TRENTOLA DUCENTA (gianluigi guarino) – Come per quadrare un cerchio la cui linea avevamo cominciato tracciare da un paio di anni a questa parte, abbiamo scritto nella giornata di ieri un articolo che spiega come sia stata chiusa l’operazione nota come Lottizzazione Schiavone nella città di Teverola.

Associato all’articolo abbiamo allegato quello che noi riteniamo il vergognoso permesso di costruire rilasciato il giorno 7 maggio scorso, manco a dirlo, in contemporanea alla costituzione della società Delfi srl, formata dai due figli dell’ex sindaco e attuale consigliere comunale Biagio Lusini, dominus della politica e del modo di fare politica a Teverola, e dell’imprenditore Angelo Morra, un sottoprodotto di Lusini.

La firma da parte del dirigente della Ripartizione Lavori Pubblici e Urbanistica del comune di Teverola, Davide Vargas, che ha sostituito Lello De Rosa da Casapesenna, uno che non ha certo lo stomaco delicato, ma che di fronte a queste “necessità” se n’è scappato a gambe levate, la dice lunga su quanto abbia inciso sull’operazione il solido e datatissimo rapporto tra Lusini e Gennaro Pitocchi, ingegnere che ha capitanato in pratica la maggior parte degli uffici tecnici dei comuni nell’agro aversano, quelli del comparto industriale di Aversa Nord in particolare, e dell’area contigua di Napoli Nord.

Non è un mistero, infatti, che avendo deciso – Pitocchi – di mettersi dietro le quinte a muovere i fili, per non rischiare esponendosi lui direttamente, dopo tutto ciò che ha combinato in quell’Ufficio tecnico di Teverola soprattutto, con le operazione della famiglia Canciello, fondamentalmente una creazione dello stesso Pitocchi, ha messo al suo posto un fedelissimo. Perché questo non si discute e nessuno può seriamente smentirlo: Vargas parla con la voce di Pitocchi; Vargas, architetto di Aversa, firma con la mano di Pitocchi. Di per sé non è un peccato. Di per sé…

Ora, per evitare strumentalizzazioni, risibili proteste, favorite da qualche nostra scelta lessicale, cosa facciamo? Un concorso di idee per brandizzare (avete visto come scriviamo moderno?) la seconda puntata, dedicata alla nomina da parte del sindaco Michele Apicella di Vargas come assessore ai Lavori Pubblici, forse anche dell’Urbanistica, ma non è fondamentale saperlo, al comune di Trentola Ducenta? Non volendola definire, utilizzando un marchio divenuto uno stinto luogo comune, una Piovra in salsa teverolese e marcellin-trentolese, invitiamo i nostri lettori a trovare un altro animaletto (o animalone) dotato di un’attrezzatura biologica che gli consenta allargarsi, strutturarsi, radicarsi in un habitat, divenendone dominus, unica e reale potestà. Sceglieremo la proposta più divertente.

Dunque, ricapitoliamo. L’ingegnere Gennaro Pitocchi ha il suo studio privato nella natìa San Marcellino, in un contesto territoriale in cui continua a sentirsi a casa sua, in cui ha pienamente integrato anche la sua famiglia, a partire dal figlio Federico che, come scritto in qualche occasione, convolò a giuste nozze (nell’anno 2007, ci pare) con la signorina Fontana, figlia di Rachele Iovine, a sua volta sorella di Antonio O’ Ninno Iovine, per anni boss incontrastato e da qualche tempo collaboratore di giustizia, che quindi del figlio di Pitocchi è zio acquisito.

Questo riferimento lo abbiamo riesumato per sottolineare la disinvoltura, l’agio, la comodità, la cifra di integrazione, prima di tutto socioantropologica, posseduta da Pitocchi e riferita al contesto dove per decenni ha operato e ancora opera. Quindi, l’architetto Vargas di Aversa è contemporaneamente dirigente dell’Ufficio tecnico e della Ripartizione Urbanistica al comune di Teverola, dove per decenni ha funzionato solo la legge della coppia Lusini-Pitocchi, e assessore ai Lavori Pubblici di Trentola, cioè di un comune che dista tre chilometri, se non meno, da Teverola e che confina con quello di San Marcellino, che ospita il “centro direzionale” costituito nell’ufficio professionale del citato Pitocchi.

Tutto ciò avviene mentre Davide Vargas firma un permesso a costruire in cui scomputa mezzo milione di oneri di urbanizzazione ad una società costituita il 7 maggio dai due figli di Lusini e da Angelo Morra, che ne è l’amministratore, e che ottiene non il giorno dopo, ma sempre il 7 maggio, ad un mese esatto di distanza dall’uscita di un nostro articolo che denunciava la manovra, il permesso a costruire che fornirà la libera, soffice, possibilità a questa impresa di realizzare l’infrastrutturazione di quell’area che, immaginiamo, costerà meno, ma molto meno dei 500 mila euro abbonati da Pitocchi, pardon, Vargas da Lusini che, attenzione, ancora oggi è consigliere comunale ed è tornato ad essere l’uomo forte della politica locale. E, a quanto ci dicono, viaggia spesso come passeggero nell’auto guidata dal sindaco-infermiere Tommaso Barbato.

Ma come mai Apicella ha nominato Vargas, dunque Pitocchi sostanzialmente, assessore ai Lavori Pubblici? Qual è il rapporto tra l’avvocato trentolese – che, diciamocela tutta, anche noi di CasertaCe abbiamo contribuito a mettere sulla sedia di sindaco, attivando la famosa inchiesta giornalistica che portò all’arresto di Andrea Sagliocco, che l’aveva battuto alle precedenti elezioni – e questo Vargas, Pitocchi e cerchio magico assortito?

A Teverola molti ricordano una targa da studio professionale contenente i nomi degli avvocati Pasquale Buonpane e Michele Apicella. I due erano soci e non sappiamo se lo sono ancora. Lo siano ancora o no, sono persone legate da vincoli che vanno ben al di là della semplice situazione istituzionale che può esserci tra sindaco e assessore ai Lavori Pubblici di un comune vicino.

Di Buonpane abbiamo scritto diverse volte e lui ci ha addirittura querelati quando abbiamo detto che era una propaggine politica di Lusini. Quella querela ci fece un po’ sorridere perché se Buonpane si sentiva diffamato dalla nostra asserzione nel rapporto con Lusini, vuol dire che considerava l’ex sindaco un poco di buono. Provammo a fare una chiamata intersiderale a Freud, ma poi abbandonammo.

Allora, Davide Vargas dirigente dell’Ufficio Tecnico a Teverola, diretta espressione di Gennaro Pitocchi; Pasquale Buonpane assessore ai Lavori Pubblici e riteniamo anche ll’Urbanistica, diretta espressione di Lusini, questi legato a triplo filo a Pitocchi. Vargas assessore ai Lavori Pubblici a Trentola, nominato dal sindaco Michele Apicella, collega di studio di Buonpane, legato a Lusini e quindi Pitocchi.

Allora lettori, tirate fuori il nome di ‘sto mollusco.