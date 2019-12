Sorprende i ladri in casa, paura per una madre e i suoi due figli

SUCCIVO – (Christian e Lidia de Angelis) Banda di ladri entra in casa, paura per una madre con due figli, messi in fuga. Stanotte in via Perrotta a Succivo alcuni malviventi si sono introdotti furtivamente in una abitazione al cui interno vi era una madre con i suoi figli piccoli, sentiti i rumori hanno visto i criminali intenti a depredare l’abitazione. Le urla disperata della donna hanno messo in fuga i malviventi e allertato il vicinato.

Questo è l’ennesimo episodio che si verifica in paese, ormai a Sant’Arpino e a Succivo fatti del genere sono all’ordine del giorno, i cittadini sono esasperati e chiedono maggiori controlli e presidi sul territorio, non è possibile che in casa propria non si possa stare tranquilli, trovandosi ladri che portano via tutto con le famiglie presenti in casa, con i figli. Questa la denuncia sui social di una cittadina Rita P: “Stanotte , in via Perrotta, dei delinquenti si sono introdotti in un appartamento, dove c’era una madre e due bimbi, le urla della donna, hanno messo in fuga i ladri..Possibile che un paese intero debba vivere nel terrore, senza che nessuno muova un dito?!? Qui, dato che nessuno ci aiuta, bisogna armarsi di crick.. e fanculo la legge!!Chi ridarà la serenità a quei due bimbi?!? Chi!?!? Dove sono le forze dell’ordine? Dov’è l’amministrazione comunale? Perché non si organizzano ronde tra i cittadini ? Di certo, così, non si può continuare!!!“.