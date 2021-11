Sorprese a rubare capi di abbigliamento nel centro commerciale: denunciate due donne

TRENTOLA DUCENTA -I carabinieri della Compagnia di Aversa, nel corso dei servizi di controllo del territorio eseguiti unitamente ai militari della Compagnia di Intervento Operativo del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, hanno proceduto a deferire in stato di libertà due donne residenti a Mondragone, sorprese all’interno del supermercato del parco commerciale di Trentola Ducenta mentre asportavano capi di abbigliamento. Per le due ladre è stata altresì avanzata la proposta per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio.