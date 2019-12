Sorpresi a “ripulire” l’Upim. In 6 prima terrorizzano un’intera famiglia e poi speronano l’auto di un carabiniere

SPARANISE – Stava rientrando da una visita a Gaeta la famiglia composta da padre, madre e 4 bambini che ieri sera si è trovata davanti la banda di rapinatori che stavano “ripulendo” l’Upim di via Monsignore Maranta. La Bmw dei malviventi era parcheggiata accanto al cancello con il cofano aperto mentre 6 persone, col volto coperto, sono uscite dalla struttura con casse e refurtiva per poi scappare. Durante la fuga, non hanno esitato a speronare un’auto alla cui guida c’era un maresciallo dei carabinieri fuori servizio che stava tornando a casa.

A lanciare l’allarme sui social la nonna dei piccoli, Carmelina Arena, che così scrive: “Ci risiamo stasera alle 22.00 furto all’Upim di Sparanise. Mio genero Pasquale e mia figlia Elena con a bordo i 4 bambini al ritorno dalle luminarie di Gaeta, hanno notato nel cancello dell’Upim una BMW con il cofano aperto proprio vicino all’entrata. Subito si sono avventati con la loro macchina contro la loro

suonando a ripetizione. Dal negozio sono usciti sei persone mascherate con casse e refurtiva urlando e sono scappati. Stasera inconsapevolmente, hanno rischiato la vita, la cosa più preziosa che ho al mondo”.