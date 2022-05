Sorpresi a rubare in un appartamento: arrestati

CASERTA – I militari della Tenenza dei carabinieri di Gaeta e della Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto (sera del 30.04.2022) due ragazzi della Provincia di Caserta, cl. 2000 e 2001, per essere stati sorpresi immediatamente dopo aver perpetrato un furto all’interno di un’abitazione di Formia. Al termine delle formalità di rito sono stati ristretti presso la camera di sicurezza della Tenenza di Gaeta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Cassino, in attesa dei successivi adempimenti di legge. Proseguono le ricerche da parte dei carabinieri del complice riuscito a sfuggire all’arresto.