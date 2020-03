Sorpresi sul lungomare senza una ragione valida. In 4 finiscono in quarantena obbligatoria

SESSA AURUNCA – I carabinieri della stazione di Baia Domizia e quelli del nucleo Operativo e Radiomobile hanno sorpreso 4 persone in giro senza una ragione valida. Per loro è scattata la denuncia per aver violato l’articolo 650 del codice penale e per aver fornito false attestazioni. I carabinieri di Baia Domizia hanno sorpreso due persone provenienti dal Lazio che stavano in zona per trovare alcuni amici. I militari del nucleo radiomobile hanno fermato due persone provenienti dal Napoletano le quali non hanno saputo giustificare la loro presenza con motivazioni valide. Ora i quattro devono stare in isolamento, nelle proprie case, per 14 giorni e, inoltre, rischiano, in caso di condanna, una pena fino a 3 mesi di reclusione.