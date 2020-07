Sorpreso a cedere una dose di hashish, 23enne arrestato

SAN NICOLA LA STRADA – In San Nicola la Strada, i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Marcianise, nell’emiciclo della villa comunale di quel comune, hanno tratto in arresto per spaccio di sostanza stupefacente un 23enne del Gambia, in Italia senza fissa dimora. Il giovane è stato sorpreso mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, del peso complessivo di gr. 0.5 circa, ad un occasionale acquirente. Nella circostanza, il cittadino gambiano, accortosi della presenza dei carabinieri, si è dato alla fuga per le vie limitrofe. Inseguito e raggiunto il giovane ha opposto energica resistenza fino a quando non è stato immobilizzato. La successiva perquisizione personale ha consentito, ai militari dell’Arma, di rinvenire e sequestrare ulteriori 4 dosi del peso complessivo di 2.5 gr. circa, nonché la somma contante di €35,00, ritenuta provento di attività illecita. L’arrestato, verrà giudicato con rito direttissimo.