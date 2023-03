Il veicolo risultava già sottoposto a sequestro

CAPODRISE/MARCIANISE- Alla guida senza patente: denunciato. Nella giornata di ieri, 1 marzo, la polizia municipale di Capodrise, ha denunciato all’autorità giudiziaria un 43enne di Marcianise. L’uomo veniva fermato dagli agenti per un controllo a seguito del quale il veicolo risultava privo di copertura assicurativa e già sottoposto a sequestro. Al proprietario venivano contestate violazioni per oltre 1500 euro per incauto affidamento del veicolo.