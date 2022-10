CAPUA – A Capua una donna ha denunciato di essere stata vittima di un furto nella propria abitazione: era in casa quando ha sentito dei rumori provenire da un’altra stanza. E’ andata a controllare e ha trovato un uomo che stava rovistando nei mobili. Ha urlato e il ladro, pur di fuggire, รจ saltato dal balcone, facendo un volo di 6 metri di altezza. Ora lo cercano i carabinieri. Ha portato via gioielli e oro per migliaia di euro.