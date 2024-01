Sorpreso con oltre cinque chili di droga nascosta in giardino: 65enne lascia il carcere

Accolta la richiesta del difensore, ristretto ai domiciliari

SAN TAMMARO – Arrestato per spaccio di droga, cambia al misura. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo la richiesta dell’avvocato ha concesso gli arresti domiciliari Antonio Russo, 65 anni, arrestato ad ottobre dagli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Caserta per spaccio di droga. Nel corso del blitz gli agenti della Mobile avevano rinvenuto oltre 5 chili di stupefacenti (hashish, cocaina e marijuana) occultati in giardino. Nella medesima operazione venne arrestato anche il nipote 32enne rimesso immediatamente in libertà.