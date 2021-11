Sorpreso in strada a spacciare cocaina ad un 47enne. Pusher arrestato

TRENTOLA DUCENTA – In Trentola Ducenta, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 41enne di origini albanese, domiciliato in quel centro cittadino. All’uomo, i militari dell’Arma hanno contestato lo spaccio di sostanza stupefacente. Era da poco trascorse le ore 17.00 di ieri 09.11.2021 quando i carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta lo hanno sorpreso in via de Curtis mentre cedeva una dose di cocaina ad un 47enne acquirente del luogo. A seguito di perquisizione personale e domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 3 dosi di cocaina per un peso complessivo di gr.1 oltre a materiale per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente. Sequestrati anche 380 euro in banconote di piccolo taglio. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari.