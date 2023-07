Spaccata al negozio di giocattoli: colpo fallito, ingenti i danni

E’ il terzo tentativo negli ultimi tre mesi

CASTEL VOLTURNO – Ladri assaltano negozio di giocattoli per la terza volta. E’ quanto accaduto ai danni di “Giocattolandia” store lungo la via Domiziana a Castel Volturno. I ladri avrebbero utilizzato un’auto come ariete per sfondare la saracinesca e saccheggiare i locali. Nel bel mezzo del raid è scattato l’antifurto che li ha costretti alla fuga a mani vuote. “E’ il terzo tentativo in tre mesi. Abbiamo momentaneamente chiuso. Prima il Covid, poi la guerra e il suo caro prezzo. Poi il ponte chiuso da 3 anni, poi la crisi. Brava gentaglia che dorme con la testa sul cuscino pur sapendo quanto male fanno a chi lavora con sacrifici e impegno giornaliero. Ci siamo rotti. Ci prendiamo un po’ di pausa, entro pochi mesi riapriremo”,

è lo sfogo dei proprietari sui social.