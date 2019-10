Spaccio a CASTEL VOLTURNO. I carabinieri arrestano 32enne irregolare

CASTEL VOLTURNO – In Castel Volturno, nel corso del pomeriggio odierno, i carabinieri del Comando Stazione di Mondragone hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 32enne ghanese, irregolare sul territorio nazionale.

I militari dell’Arma, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto e sequestrato nr. 29 involucri in chellophane, contenenti sostanza stupefacente del tipo “marijuana” per complessivi grammi 68, un bilancino di precisione ed € 195,00 in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività.

L’arrestato verrà giudicato con rito direttissimo