Spaccio di cocaina e marijuana. Sequestrati conti correnti, beni e libretti postali ad un 49enne

VILLA LITERNO – I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Casal di Principe hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Napoli Nord nei confronti di M.N. cl. 1971, residente a Villa Literno, già sottoposto agli arresti domiciliari a Scauri.

L’uomo è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di cocaina e marijuana, reato commesso a Villa Literno tra i mesi di maggio e agosto del 2019.

I militari dell’Arma, all’atto della notifica, hanno effettuato un sequestro preventivo di beni intestati allo stesso, e consistenti in un terreno agricolo sito a Villa Literno, 3 conti correnti bancari, e 3 libretti di risparmio postale. L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Cassino a disposizione della competente autorità giudiziaria.

Nell’ambito della stessa attività sono stati altresì deferiti in stato di libertà, in concorso e per lo stesso reato, altre tre persone di Villa Literno.