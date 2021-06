SPACCIO DI DROGA. 11 condanne e 8 assoluzioni. I NOMI

CASERTA/ SAN NICOLA /MARCIANISE – (GV) Spaccio di droga è di poco fa il verdetto dopo la richiesta del rito abbreviato dinanzi al gup del tribunale di Napoli che ha inflitto 11 condanne ed 8 assoluzioni.

Giuseppe Orefice detto ‘Peppe Acerra’ di San Nicola la Strada, 4 anni ed 8 mesi, Raffaele Solla di San Nicola la Strada, 3 anni e 4 mesi, Marco Luise, 4 anni, Mario Savino, 2 anni, e Joseph Parisi di San Nicola la Strada, un anno.

Pene minori, invece, per gli altri imputati: 10 mesi per Giovanni Capuano di San Marco Evangelista; 10 mesi per Paolo Crisci di Caserta; 6 mesi per ‘Alfredo’ Ben Moha di San Nicola la Strada; 10 mesi per Alessio Geniale di San Marco Evangelista; 6 mesi per Mohammed ‘Mario Laagidi di San Marco Evangelista; 10 mesi per Francesco Papaianni di San Nicola la Strada; 8 mesi per Vincenzo Principio di San Marco Evangelista; 8 mesi per Antonio Scotto di Napoli; 6 mesi per Giuseppe Sparaco detto Mellone’ di Caserta; 6 mesi per Salvatore Terlizzi di Napoli. Assolti, invece, Crescenzo Barra di San Nicola la Strada, Luca Esposito ‘o gemello’ di Napoli, Marco Esposito ‘o gemello’ di Napoli, Pasquale Fusco di Quarto, Shauni Solimando di San Nicola la Strada, Pasquale e Raffaele Scotto di Napoli, Massimiliano Terlizzi di Napoli. Nel collegio difensivo gli avvocati Angelo Raucci, Giuseppe Foglia.