Spaccio di droga scoperto dalle chat Whatsapp, in due ai domiciliari

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Nell’ambito di un’ indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i carabinieri della Stazione di San Cipriano d’Aversa hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di 2 persone (un uomo e una donna) di anni 49 e 32, domiciliati in San Cipriano d’Aversa, per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Le attività investigative hanno avuto inizio lo scorso mese di giugno in seguito alla denuncia presentata dalla donna nei confronti dell’uomo nel corso della quale, lamentando atti persecutori nei propri confronti, produceva il contenuto delle conversazioni intercorse tra loro attraverso l’applicativo WhatsApp dalla cui disamina emergevano, tra l’altro, elementi – riferibili a detenzione di sostanza stupefacente (marijuana e hashish) e prezzo di vendita per la cessione a terzi – che hanno consentito di delineare un grave quadro indiziario nei confronti degli indagati in ordine ai reati contestati.