Spaccio di droga in chat, sei condanne

SAN MARCO EVANGELISTA – A processo con rito abbreviato i coinvolti in un’inchiesta sullo spaccio di droga tra Caserta, San Nicola la Strada, Maddaloni e San Marco Evangelista. Il giudice ha condannato Giuseppa Pascarella, 49 anni di San Marco Evangelista, a 2 anni e 8 mesi; Antonio Leone, 41 anni di San Marco Evangelista, a 4 anni; Giuseppe Sparaco, 41 anni di San Marco Evangelista, a 3 anni e 4 mesi; Immacolata Romanelli, 36 anni di Recale, a 5 anni; Luigi Romanelli, 60 anni di Caserta, a 6 anni e 6 mesi; Daniela Massa, 34 anni di Caivano, a 5 anni. L’indagine ha visto coinvolte 26 persone consentendo di far luce su un traffico di cocaina che aveva come centro operativo l’area tra Santa Maria a Vico e San Felice a Cancello per poi essere smerciata in altri luoghi della provincia di Caserta, come Maddaloni e San Marco Evangelista. Il pm della Dda Luigi Landolfi aveva chiesto pene tra i 12 e i 20 anni. Le cessioni di stupefacenti ai consumatori, avvenivano principalmente previo contatto telefonico o facendo ricorso anche ad altre forme di comunicazione come WhatsApp o Messanger di Facebook.