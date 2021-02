Spandimento liquami zootecnici. Sequestrate due aree

ROCCAROMANA – I militari appartenenti alla Stazione Carabinieri Forestale di Pietramelara hanno sottoposto a sequestro, in comune di Roccaromana, due distinte aree interessate da spandimento di liquami zootecnici operato in periodo non consentito, posto in essere da parte del gestore di fatto dell’azienda zootecnica, sita anch’essa in comune di Roccaromana, al quale è stato contestato il reato di gestione illecita di rifiuti.

La pratica dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici è consentita dalla normativa vigente, in deroga rispetto al regime dei rifiuti speciali nei quali essi sono ricompreso, solo a determinate condizioni e nel rispetto di precise modalità, quantità e tempistiche.