Spara con un fucile durante una lite per la viabilità: fermato un 55enne

CASAL DI PRINCIPE – E’ rinchiuso, da ieri pomeriggio, nel carcere ‘Francesco Uccella’ di Santa Maria Capua Vetere con l’accusa di tentato omicidio, porto illegale di arma e ricettazione, il 55enne che mercoledì sera si è reso protagonista di una violenta lite innescata da banali motivi legati alla viabilità a Casal Di Principe.

L’uomo, dopo aver discusso con un suo concittadino, ritorna a casa e, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti prende un fucile. Fa di nuovo ritorno in via Ginevra, una traversa di viale Europa, e qui si accende nuovamente la discussione, ma questa volta Pietro, questo il suo nome, avrebbe preso l’arma ed esploso un colpo. Fortunatamente, però, il proiettile non raggiunge F.P. ma impatta contro la portiera di un’automobile. Sul posto giungono, allertati dalla vittima, gli agenti del posto fisso di Casapesenna e successivamente il personale del Commissariato di Aversa che procedono all’arresto dell’uomo. L’udienza di convalida non è stata ancora fissata.