SPARANISE Ritrovata la 13enne scomparsa nel primo pomeriggio

SPARANISE Poco più di un’ora fa è stata la mamma a dare la buona notizia: Antonella è stata ritrovata. Terminata, dunque, l’angoscia per la scomparsa della 13enne di Sparanise. Antonella A., sembrerebbe essersi allontanata dalla propria abitazione volontariamente, proprio come già aveva fatto in compagnia di un’amica lo scorso mese di settembre. Nella sua ricerca sono stati impegnati i carabinieri della stazione di Capua.