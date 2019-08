MARCIANISE (Tina Palomba) – È sparita l’emeroteca di Marcianise. Cinque stanze piene zeppe di giornali, non una piccola raccolta, ma un grosso patrimonio, conservati quotidianamente per anni e anni. Tutto svanito nel nulla. La segnalazione arriva da alcuni studenti universitari che non avendo trovato copie di alcuni quotidiani locali presso l’emeroteca di Caserta (da qualche mese trasferita da via Mazzini a via Laviano) si erano recati a Marcianise.

L’emeroteca era un vanto per la città: arrivano studenti da Napoli e persino dall’estero per consultare la raccolta che era unica e completa rispetto ad altre del capoluogo.

A questo punto bisogna che la magistratura faccia immediatamente luce su questa sparizione.

Secondo la ricostruzione che abbiamo fatto sulla base di testimonianze locali l’emeroteca è stata custodita fino a qualche anno fa presso la biblioteca comunale di via Vespucci.

Lo racconta uno dei responsabili della biblioteca comunale Francesco Delli Paoli: “Poi è successo che un commissario prefettizio di cui non ricordo il nome spostò la raccolta al primo piano della struttura dove all’epoca si stava costruendo il nuovo asilo nido in via Catena, in quanto qui in biblioteca per motivi di sicurezza i giornali accumulati avrebbero potuto provocare un incendio. Così fu giustificato il trasloco”.

Invece che cosa è successo? I giornali accumulati nelle cinque stanze dell’asilo di via Catena, improvvisamente e non si sa per ordine di chi (forse su iniziativa della ditta che stava facendo i lavori?) sono letteralmente spariti.